خلال زيارته للندن.. بن زايد يتفق على استثمارات سنوية مع بريطانيا (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، إنشاء شراكة جديدة وطموحة مع بريطانيا، من أجل المستقبل، ترتكز على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي ستشكل أساسا لهذه الشراكة التي تهدف إلى تعزيز الرخاء والرفاه والأمن ومعالجة قضية التغير المناخي وتوسيع تبادل المعارف والمهارات والأفكار.

أعلن عن ذلك، إلى جانب عدد من المشاريع والمبادرات الأخرى، خلال لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في لندن، الخميس، بحضور وزراء من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فضلا عن سفراء ومسؤولين آخرين من كلا البلدين.

تقوم هذه الشراكة على ركيزتين أساسيتين وهما: خلق الازدهار المستدام ومعالجة القضايا العالمية.. وقد اتفق الجانبان على تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار، وتعميق التعاون في مجالات تشمل علوم الحياة والابتكار في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والتمويل غير المشروع والتعليم والأمن والتنمية والثقافة والمناخ والصحة والأمن الغذائي.

وأعلن البيان الختامي لزيارة ولي عهد أبوظبي لبريطانيا، الذي نشرته وكالة ”وام“ الإماراتية، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سيشارك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في ترؤس حوار استراتيجي سنوي لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل بشكل وثيق ومشترك خلال فترة عضوية دولة الإمارات لمجلس الأمن خلال الفترة 2022-2023.