دولة الإمارات تقدم 83,410 جرعات من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 83,410 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,247,164 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 194.60 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19 ".