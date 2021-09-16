ولي عهد أبوظبي ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا.



جاء اللقاء في إطار زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبريطانيا في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما.

وتبادلا أيضاً وجهات النظر في مجمل التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أعلنت الإمارات وبريطانيا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل.

وقال البيان الإماراتي البريطاني المشترك إن الشراكة الجديدة ترتكز على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وشدد البيان على أن الشراكة تهدف إلى تعزيز الرخاء والرفاهية والأمن ومعالجة قضية التغير المناخي وتوسيع تبادل المعارف والمهارات والأفكار.

وأوضحت الإمارات وبريطانيا، في بيان مشترك أن الشراكة بين البلدين تهدف إلى خلق الازدهار المستدام ومعالجة القضايا العالمية.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الخميس إلى لندن، في مستهل زيارة رسمية إلى بريطانيا.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مبنى الحكومة، داونينج ستريت.

وعلى مدار الأشهر الماضية، بحثت الإمارات وبريطانيا سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية على أكثر من مستوى، ما يعكس عمق الروابط بينهما.

وتتوجها الزيارة الرسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرسمية إلى المملكة المتحدة، ما يجعل 2021 عام التعاون والتنسيق بين البلدين على الأصعدة كافة.