انت الان تتابع خبر إحذر هذه الأطعمة... تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشمل أبرز أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك ما يأتي:

يعتقد كثير من الأفراد أن الإفطار الأفضل للكبار والصغار هو حبوب الإفطار، ولكن ليست جميعها مثالية لتبدأ بها يومك، فالحبوب التي تحتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك وتكون من أبرز أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك.

بالطبع إن السكر يرفع الطاقة سريعًا ولكن هذا لا يستمر لفترة طويلة، وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك فإنه يحدث اضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ وبالتالي تفقد قدر كبير من الطاقة.



لذلك يجب اختيار الأنواع الصحية من حبوب الإفطار والتي لا تحتوي على قدر كبير من السكريات.

2. مشروبات الطاقة

يعتقد كثير من الأشخاص أن مشروبات الطاقة هي السبيل المثالي لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذا اعتقاد خاطئ.

إن مشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل وبالتالي يزداد تعب الجسم وقلة نشاطه وطاقته فيما بعد.

3. الخبز الأبيض

هناك الكثير من أنواع الخبز التي يتم تصنيعها بالدقيق الأبيض والتي ينصح بتجنبها واستبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق الأسمر.

حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير فتكون من أكثر أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك.

أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقتًا طويلًا لامتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.

4. الأطعمة المقلية

تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها بالجسم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

ينطبق هذا على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة والتي تستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها بدلًا من تحويلها إلى طاقة.

5. مشروبات الكافيين

في حال تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كافيين معتدلة يوميًا، فسوف تكون مفيدة للصحة وتعزز الطاقة لديك.

لكن إذا أصبحت تعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصةً في الأوقات القريبة من النوم، فإنها سوف تضر جسمك لأنه يقلل من رغبتك في النوم، وبالتالي لا تحصل على القدر الكافٍ منه، وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.

6. الأغذية منخفضة السعرات الحرارية

إذا قمت بتقنين السعرات الحرارية التي تتناولها بشكل يومي أكثر من اللازم، فسوف يعطي دماغك الإشارة بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.

الأفضل هو تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، أو تنتظر حتى تشعر بالجوع الشديد.

7. الأطعمة منخفضة الحديد

يساعد الحديد في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص من النظام الغذائي الخاص بك، فسوف يقلل من مستويات الطاقة في جسمك ويزداد شعورك بالتعب والخمول.

لذلك ينصح أن يحتوي غذائك اليومي على كمية مناسبة من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضروات الورقية واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.