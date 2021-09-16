شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على خلفية النزاع الحدودي.. أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام المحكمة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفعت أرمينيا، الخميس، دعوى ضد جارتها أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية النزاع الحدودي.



وفي الأشهر الأخيرة شهدت الحدود بين البلدين توترا كبيرا، حيث قتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية عند الحدود، في إحدى أعنف المواجهات منذ انتهاء المعارك في قره باغ، العام الماضي.

ونشرت روسيا التي تقيم قاعدة عسكرية في أرمينيا نحو ألفي جندي من قوات حفظ السلام في قره باه ومحيطها للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار.