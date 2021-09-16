شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فئات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من نظام التأمين الجديد وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة للقانون والمستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومزاياه.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء، وتحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

وتتمثل فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات عليها، في الفئات التالية:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- العاملون فى المنازل.

5- محفظى وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- العاملون المؤقتون فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل.

8- حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

9- ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.