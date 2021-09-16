إزالة 6 تعديات على جسور النيل في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة في حملاتها للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه جرى إزالة ٥ حالات لتعديات على أملاك الدولة بمركز الزرقا، بالإضافة إلى حالة أخرى بمدينة السرو، تابعة لولاية جسور النيل، بمساحة ٥٢٤ مترا.

أضافت أن إجمالي عدد الحالات التي جرى إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ١٨ بلغت ١٦ حالة، بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٠٠٢ متر.

وشددت المحافظ، على رصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.