مجلس الوزراء اللبناني يقر البيان الوزاري

وشدد الرئيس ميقاتي على «الحاجة الدائمة إلى التضامن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة للحكومة، وشكر أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، وتمنى أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان».
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام جورج قرداحي في بيان: «إن نص مشروع البيان الوزاري تُلي خلال الجلسة وأبدى الوزراء ملاحظاتهم وتعديلاتهم»، وأشار إلى أن موضوع رفع الدعم عن البنزين لم يطرح خلال الجلسة، وكذلك موضوع دخول النفط الإيراني إلى لبنان.
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