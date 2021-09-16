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واشنطن تدافع عن اتفاق مع أستراليا أثار غضب فرنسا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - الجمعة 17 سبتمبر 00:16
جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض
عربي ودولي

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دافع البيت الأبيض، الخميس، عن قرار الولايات المتحدة تزويد أستراليا بتكنولوجيا متقدمة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
كان الاتفاق أثار غضب فرنسا التي سبق أن وقعت اتفاقاً مع أستراليا بمليارات الدولارات لتزويد كامبيرا بغواصات نووية.
ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي انتقادات الصين وفرنسا لهذا الاتفاق.
وقالت ساكي إن الاتفاق، الذي أُعلن يوم الأربعاء، ليس موجها ضد الصين.
وقالت ساكي للصحفيين "نحن لا نسعى لصراع مع الصين".

 

المصدر: رويترز

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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