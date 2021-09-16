بيلوسي تتوقع هزيمة ترامب في انتخابات رئاسة أميركا 2024

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 22:28
عربي ودولي
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توقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.
وأشارت الزعيمة الديمقراطية إلى أنه لو فعل ذلك فسوف يسجل اسمه في التاريخ الأميركي باعتباره خاسراً مرتين في انتخابات الرئاسة.
وخلال زيارتها لبريطانيا لحضور اجتماع لقادة برلمانيين من دول مجموعة السبع، سُئلت بيلوسي خلال منتدى نقاشي عن إجراءات العزل التي شرعت فيها مرتين ضد ترامب أواخر عام 2019 وفي يناير2021.
وانتهزت بيلوسي الفرصة لتسجيل نقطة سياسية ضد ترامب، الذي ما زال يمثل أقوى تيار في الحزب الجمهوري، فقالت "أنا لا أتحدث مطلقاً عنه".
وأضافت على عجل "أشير له من وقت لآخر باعتباره 'المدعو'. لو أنه يرغب في خوض الانتخابات مجدداً، فسيكون أول رئيس يتعرض لإجراءات عزل مرتين ويُهزم مرتين".
وقوبلت تعليقاتها بتصفيق حاد من الجمهور الذي كان جُلُه من البريطانيين.
المصدر: رويترز