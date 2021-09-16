البرلمان الأوروبي يحذر: نعمل على ملاحقة الأموال المنهوبة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

قال برلماني أوروبي إن “مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات في لبنان أولوية لنا، وسنعاقب مسؤولين لبنانيين فاسدين هربوا أموالهم إلى الخارج”.

ولفت بحسب قناة تلفزيونية الى أنه “يؤمن أن الأسابيع المقبلة ستحمل تغييراً داخل لبنان، ويجب إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها”.

وتابع البرلماني الأوروبي: “نعمل على ملاحقة الأموال المنهوبة في لبنان”.

ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادة البنزين والمازوت والأدوية من الاسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.