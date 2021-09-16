على خلفية النزاع الحدودي.. أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام المحكمة الدولية

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

رفعت أرمينيا، الخميس، دعوى ضد جارتها أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية النزاع الحدودي.



وفي الأشهر الأخيرة شهدت الحدود بين البلدين توترا كبيرا، حيث قتل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية عند الحدود، في إحدى أعنف المواجهات منذ انتهاء المعارك في قره باغ، العام الماضي.

ونشرت روسيا التي تقيم قاعدة عسكرية في أرمينيا نحو ألفي جندي من قوات حفظ السلام في قره باه ومحيطها للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار.