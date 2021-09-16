اخبار العالم

ملك البحرين يؤكد موقفه المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييدهما لكل ما يحفظ حقوقهما

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد موقفه المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييدهما لكل ما يحفظ حقوقهما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اجتماعاً في شرم الشيخ اليوم الخميس، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.

 

وأكد ملك البحرين موقفه المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييدهما لكل ما يحفظ حقوقهما، وأمنهما المائي في مياه نهر النيل، ودعمه للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة، بما يضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل.

 

وأكد من جهة أخرى التعاون والتنسيق المشترك مع القاهرة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

 

وجدد الزعيمان تأييدهما دعم المبادرة لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا