ملك البحرين يؤكد موقفه المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييدهما لكل ما يحفظ حقوقهما

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

عقد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اجتماعاً في شرم الشيخ اليوم الخميس، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة.



وأكد ملك البحرين موقفه المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييدهما لكل ما يحفظ حقوقهما، وأمنهما المائي في مياه نهر النيل، ودعمه للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة، بما يضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل.

وأكد من جهة أخرى التعاون والتنسيق المشترك مع القاهرة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وجدد الزعيمان تأييدهما دعم المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق وكالة الأنباء البحرينية.