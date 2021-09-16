شرطة إيرلندا الشمالية تعتقل أربعة رجال بتهمة قتل الصحفية ليرا ماكي



ألقت الشرطة في أيرلندا الشمالية القبض على أربعة رجال لصلتهم بمقتل الصحفية، ليرا ماكي، وتم احتجاز المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و33 عاما بالقرب من لندنديري.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال الرجال الأربعة للاشتباه بتورطهم في أعمال إرهابية وجرائم خطيرة.

وتوفيت ماكي برصاصة قاتلة في 18 أبريل 2019 خلال أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في منطقة كريجان بالقرب من الحدود الأيرلندية.

وقد اعترفت جماعة منشقة عن الحزب الجمهوري، هي “الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد”، بمسؤوليتها عن مقتلها، قائلة إن الصحفية البالغة من العمر 29 عاما كانت “تقف إلى جانب قوات العدو”.

وكانت الجماعة، التي تعارض “اتفاق الجمعة العظيمة” للسلام لعام 1998، قد أرسلت “اعتذاراتها الصادقة والصريحة” إلى عائلة القتيلة.

وقال مدير المباحث جيسون مورفي، رئيس شرطة إيرلندا الشمالية: “هذه الاعتقالات تأتي تتويجا لتحقيق مفصل دام عامين في مقتل ليرا ماكي والأحداث التي سبقته”، مضيفا: “لقد دعم المجتمع المحلي الشرطة طوال فترة هذا التحقيق المطول، وأود أن أشكرهم على الدعم المستمر والصبر”.