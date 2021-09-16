أمنية الانتخابات تقرر تقديم تسهيلات لفئتين في يوم الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - قررت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الخميس، تقديم تسهيلات لفئتين في يوم الانتخابات القمررة في 10 تشرين الاول المقبل.



وقال الناطق باسم اللجنة العميد غالب العطية في بيان، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قررت تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات".

وأضاف أن "ئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول الركن عبدالامير الشمري أصدر توجيهات لكافة القوات الامنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في جميع المحافظات بتسهيل حركة ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات".

وتابع أن "القوات الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات قد انهت كامل استعداداتها الأمنية من أجل توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه".