صحفية ألمانية تحاكم بالإرهاب في تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب أحد ممثلي الادعاء التركي أمس بتبرئة ساحة الصحفية والمترجمة الألمانية التركية ميشالة تولو من كل الاتهامات المنسوبة إليها، بما في ذلك صلات إرهابية مزعومة. وتحاكم تولو وزوجها الناشط والصحفي سوات كورلو، وخمسة آخرون بسبب اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية، والزوجان اللذان كانا مسجونين في تركيا، مطلقا السراح حاليا وخارج البلاد. وقال المحامي كيليس أوزتورك لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف «إن الادعاء لا يزال يسعى لاستصدار عقوبة بحق كورلو بشأن دعاية إرهابية وتعقد جلسة الاستماع المقبلة في 24 ديسمبر.

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