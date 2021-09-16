شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: تقرير التنمية البشرية كشف قدرة مصر على التحوط من المخاطر المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سلامة الباحث فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، استحدث بعض المؤشرات في التقرير الأخير، بينها محور خاص بتمكين المرأة سواء سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى، بجانب الحوكمة ومؤشر خاص بتغير المناخ والحفاظ على البيئة.

وأضاف الباحث في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحاور الثلاثة هي محاور مستحدثة في تقرير التنمية البشرية، تترابط مع أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الجديد هو الأول من نوعه منذ 2010.

وتابع الباحث في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة مستقل ولا يتبع الحكومة المصرية، موضحا أن التقرير كشف قدرة مصر على التحوط للمخاطر المستقبلية مثل جائحة كورونا.