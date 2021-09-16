شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي : ترامب سيخسر في انتخابات رئاسة أمريكا 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها تتوقع ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024، مشيرة إلى أنه لو فعل ذلك فسوف يسجل اسمه في التاريخ الأمريكي باعتباره خاسرا مرتين في انتخابات الرئاسة. وخلال زيارتها لبريطانيا لحضور اجتماع لقادة برلمانيين من دول مجموعة السبع، سُئلت الزعيمة الديمقراطية خلال منتدى نقاشي عن إجراءات العزل التي شرعت فيها مرتين ضد ترامب أواخر عام 2019 وفي يناير 2021.

وانتهزت بيلوسي الفرصة لتسجيل نقطة سياسية ضد ترامب، الذي ما زال يمثل أقوى تيار في الحزب الجمهوري، فقالت "أنا لا أتحدث مطلقا عنه"