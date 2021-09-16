الهند تسجل 30.5 ألف إصابة و431 وفاة بفيروس كورونا

16 سبتمبر , 2021 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 30 ألفاً و570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 33 مليونا و 347 ألفاً و325 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 431 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 443 ألفاً و928 حالة.

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