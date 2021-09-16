انت الان تتابع خبر التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التربية، الخميس، السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في اليوم الاول بإداء الامتحان في نهايتها.

