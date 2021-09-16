بوريس جونسون: تربطنا مع الإمارات علاقات تاريخية مشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات وبريطانيا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل.



وقال البيان الإماراتي البريطاني المشترك، إن الشراكة الجديدة ترتكز على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

وشدد البيان على أن الشراكة تهدف إلى تعزيز الرخاء والرفاهية والأمن ومعالجة قضية التغير المناخي وتوسيع تبادل المعارف والمهارات والأفكار.

وأوضحت الإمارات وبريطانيا في البيان مشترك، أن الشراكة بين البلدين تهدف إلى خلق الازدهار المستدام ومعالجة القضايا العالمية.

وكشف البيان عن اتفاق البلدين على على تعميق التعاون في مجالات تشمل علوم الحياة والابتكار في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والتمويل غير المشروع والتعليم والأمن والتنمية والثقافة والمناخ والصحة والأمن الغذائي.

البيان شدد أيضاً على أهمية الاتفاق الإبراهيمي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت الدولتان على التزامهما بحل الدولتين من خلال التفاوض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أكدا قلقهما تجاه تطورات الوضع الأفغاني والتزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد الإرهاب.

وشدد الجانبان على ضرورة حماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات وعلى أهمية الحفاظ على حقوقهن، والتزمهما بالعمل معًا للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان ودعم اللاجئين.

ونوه البيان الإماراتي البريطاني المشترك إلى أنه "تم إطلاق شراكة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاتفاق على ضرورة العمل للتصدي لعمليات غسل الأموال".

كما اتفق الجانبان على زيادة التعاون لضمان سلامة وأمن التجارة البحرية وإمدادات الطاقة.

من جانبه، قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا "تربطنا مع الإمارات علاقات تاريخية مشتركة، وركزت خلال مباحثاتي مع ولي عهد أبوظبي على مستقبل بلدينا".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن "الإمارات وبريطانيا تعملان معًا لتسخير التكنولوجيا لحل أزمة المناخ وتحقيق الرخاء لشعبينا".