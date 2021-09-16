دولة الإمارات وجمهورية فنلندا يوقعان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت دولة الإمارات وجمهورية فنلندا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية، ضمن مساعي تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.



وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومن الجانب الفنلندي ماتي أنطونين وزير دولة بوزارة الخارجية الفنلندية، وذلك خلال اجتماع افتراضي.

وأكد الشيخ شخبوط آل نهيان على قوة العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا الصديقة.

من جانبه أكد أنطونين حرص فنلندا على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب.