مقتل زعيم داعش في الصحراء الكبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس «إن عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، قتل على يد القوات الفرنسية». وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة على تويتر «هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في الساحل»، مشيدا بـ «الأبطال الذين ماتوا من أجل فرنسا في عمليتي سرفال وبرخان في الساحل».



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