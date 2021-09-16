شكرا لقرائتكم خبر ضبط خلية حوثية تخطط لزعزعة أمن مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب عن أهداف الخلية الإرهابية التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين.

وقال قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد الركن سليم السياغي «إن التحقيقات الأولية مع العناصر المضبوطة كشفت أن هذه الخلية الإرهابية تدار من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران».

وأضاف «إن الميليشيات أسندت للخلية القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف تجمعات لمدنيين وقيادات أمنية وعسكرية بعد أن فشلت كافة محاولات الميليشيات في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب رغم الحشود الكبيرة المتكررة لها، وتكثيف الهجوم عبر أنساق متتالية خلال الأشهر الماضية على الجيش الوطني والمقاومة الباسلة وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة».

وأوضح أن عملية الضبط للخلية الإرهابية تمت بعد عملية رصد دقيق ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية لعناصر الخلية الإرهابية حتى تكشفت كافة خيوطها، ليتم ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المحافظة التي تكتظ بالنازحين من مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمحافظات الأخرى قدموا إلى مأرب بحثا عن الأمن والخدمات والكرامة إلى جانب سكان المحافظة من أبناء القبائل.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أنها تلقت 54% من التمويل الإنساني في اليمن الخاص بالعام 2021.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «إن العديد من القطاعات لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، ولفت إلى أن كثيرا من هذه القطاعات تلقت 15٪ أو أقل من التمويل المطلوب، بما فيها قطاعات تعد حيوية لزيادة قدرة الناس على التحمل أمام المجاعة وانعدام الأمن الغذائي».

وفي مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2021، تتطلب 3.85 مليار دولار، فيما تعيش معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين واقعا مأساويا لتفشي الأمراض والأوبئة وسوء التغذية والحرمان من التعليم.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد حذرت في تقرير لها صدر مؤخرا من تدهور نظام الرعاية الصحي بمحافظة تعز، مشيرة إلى أن أكثر من نصف مرافق الصحة العامة في اليمن متوقفة عن العمل بشكل كلي أو جزئي.

ميدانيا شهدت جبهة ناطع بالبيضاء وسط اليمن معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، «إن قوات الجيش كسرت، هجوما لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وإن العديد من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها بنيران الجيش خلال المواجهات.

مشاهدات يمنية:

