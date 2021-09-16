شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي يطالب بضمان نزاهة الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الرئيس العراقي برهم صالح أمس، بضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في العراق في العاشر من الشهر المقبل.

وقال خلال استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، إن الانتخابات المقبلة مهمة للبلد والعراقيين، مشددا على أهمية تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين»، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأضاف أن مدونة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية ووافقت عليها القوى السياسية، تؤكد ضرورة احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وتأمين تكافؤ فرص للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على العملية الانتخابية من استخدام المال السياسي والتلاعب بأصوات العراقيين.

وأشاد الرئيس العراقي بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية، وأن منظمات وشبكات المراقبة المحلية والدولية والفعاليات الاجتماعية والمدنية لها دور مهم في المراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير وتعزيز المشاركة الشعبية الواسعة، وعدم تكرار ما حصل في العمليات الانتخابية السابقة.

وكانت فون كرامون أعلنت أمس أن إجمالي عدد المراقبين ببعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيصل إلى 80 مراقبا، سيجري نشرهم يوم الاقتراع في عدد من المدن العراقية.