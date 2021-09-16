شكرا لقرائتكم خبر السيسي: مصر ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أهمية الانتخابات الليبية القادمة في احترام وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، مشددا على رفض مصر كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك».

وأكد بأن الرئيس المصري رحب بالدبيبة في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكدا الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميا ودوليا.