6 أسرى يواصلون إضرابهم في سجون إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي الأسير الفلسطيني أمس إن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح النادي في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «الأسرى الستة يواجهون أوضاعا صحية صعبة، تتفاقم جراء رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري»، لافتا إلى أنه لا تطورات حتى الآن تتعلق بقضيتهم.

وأشار إلى أن أقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس مضرب منذ 64 يوما، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 57 يوما، وعلاء الأعرج منذ 39 يوما، وهشام أبو هواش منذ 31 يوما، ورايق بشارات منذ 26 يوما، وشادي أبو عكر منذ 23 يوما.

وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة وقف التوجه لمحاكم «الاحتلال العسكرية، التي تشكل أداة طيعة في يد جيش الاحتلال».

وكان الأسرى منذ مطلع العام الحالي وتحديدا المعتقلين الإداريين قد نفذوا إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 520 أسيرا.