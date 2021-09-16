شكرا لقرائتكم خبر تسوية أوضاع المسلحين في درعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الروسية «إنه يستمر التطبيع السلمي في جنوب غربي محافظة درعا، حيث غادر المسلحون الرافضون للتسوية، وتوجهوا مع عائلاتهم إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة، والباقون يسلمون أسلحتهم ويخضعون لتسوية أوضاعهم».
وتابع البيان «إن المسلحين بالتالي يستعيدون حقوقهم المدنية ويحصلون على فرصة ممارسة العمل السلمي. ويتمتع الجميع بحق العفو الذي منحته لهم الحكومة، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة».
كانت هذه تفاصيل خبر تسوية أوضاع المسلحين في درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.