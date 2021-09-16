شكرا لقرائتكم خبر تسوية أوضاع المسلحين في درعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت قناة «آر تي» الروسية أمس باستمرار تسوية أوضاع المسلحين الذين قرروا إلقاء السلاح في محافظة درعا السورية، مع استقرار الأوضاع بمساعدة العسكريين الروس.

ونقلت القناة عن وزارة الدفاع الروسية «إنه يستمر التطبيع السلمي في جنوب غربي محافظة درعا، حيث غادر المسلحون الرافضون للتسوية، وتوجهوا مع عائلاتهم إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة، والباقون يسلمون أسلحتهم ويخضعون لتسوية أوضاعهم».

وتابع البيان «إن المسلحين بالتالي يستعيدون حقوقهم المدنية ويحصلون على فرصة ممارسة العمل السلمي. ويتمتع الجميع بحق العفو الذي منحته لهم الحكومة، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة».