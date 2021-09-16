شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تتعهد بمساعدة لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بعد لقائها برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعدة لبنان في المجالات كافة.

واستعرض ميقاتي مع فرونتسكا أولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، وبرنامج عمل الحكومة، مع التشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية، والقيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء على تويتر.

وقالت فرونتسكا «إنه جرى إطلاعها على أولويات عمل الحكومة، وأكدت أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعدة لبنان في المجالات كافة، لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية».