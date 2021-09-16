الأمم المتحدة تتعهد بمساعدة لبنان

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واستعرض ميقاتي مع فرونتسكا أولويات التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، وبرنامج عمل الحكومة، مع التشديد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية، والقيام بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء على تويتر.
وقالت فرونتسكا «إنه جرى إطلاعها على أولويات عمل الحكومة، وأكدت أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعدة لبنان في المجالات كافة، لا سيما في موضوع إجراء الانتخابات النيابية».
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