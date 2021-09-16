شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "المحامين" يوافق على قرار النقيب العام بشأن قواعد صرف المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم، الخميس، اجتماعًا بناء على دعوة نقيب المحامين، رجائي عطية، بمقره بمبنى النقابة، وذلك للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.

وترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية الأعضاء، حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.

وأعلن نقيب المحامين، عن موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.

يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، كان قدر أصدر قرارًا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.