شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تحتفى باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون الموافق 16 سبتمبر، جاء فيه أنه منذ أكثر من 35 عامًا أكتشف العالم ثقب الأوزون، وقال إن طبقة الأوزون هي درع هش من الغاز يحمي الأرض من الجزء الضار من أشعة الشمس، مما يساعد علي الحفاظ علي الحياة علي كوكب الأرض.

وأضاف التقرير أنه في 16 سبتمبر يحتفل العالم باليوم العالمي للحفاظ علي طبقة الأوزون، مشيرا الى أنه في العام 1985 تبنت حكومات العالم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال، وعملت الحكومات والصناعيين علي التخلص من 99% من المواد المستنفذة للأوزون، ومصر نفذت العديد من المشروعات للاستغناء التدريجي عن المواد المستنفذة للأوزون.