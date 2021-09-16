للمرة السابعة على التوالي.. البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس وذلك للمرة السابعة على التوالي.

وحافظ المركزي على متوسط أسعار الفائدة عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض وسعر الخصم عند 8.75%.

ويتفق قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع توقعات كبري بنوك الاستثمار والمحللين والمصرفيون مع وجود توقعات باستمرار زيادة المعدلات السنوية للتضخم، والضغوط القادمة من الخارج.

وكان البنك المركزي أعلن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.5% في أغسطس الماضي مقابل 4.6% خلال يوليو الماضي

فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، ليسجل 6.4% مقابل 6.1% في يوليه.

وكان البنك المركزي وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.