بـ3 مليار جنيه.. تعرف على خطة "ري أسوان" لتبطين 260 ترعة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري، وأحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام والقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.

يهدف المشروع الى توفير من 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه كانت تهدر في الشبكة المائية على طول مجرى النيل والترع الفرعية، كما يساعد على رفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75 %، وزيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية.

وقال المهندس محمد على الشرونى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، أن مشروع إعادة تأهيل وتبطين الترع في محافظة أسوان، يعظم الاستفادة من الموارد المائية، و سيعمل على ترشيد الاستهلاك المائي، والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها، بالإضافة إلى المساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت، مما سيحقق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة وتطهير الترع من العوائق والحشائش.

وأضاف الشرونى، أن عدد الترع المستهدفة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة أسوان 260 ترعة، بإجمالي أطوال 900 كيلو متر موزعة على مستوى مراكز المحافظة وبتكلفة تبلغ 3 مليار جنيه .

وأكمل المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية و الري بأسوان، أنه جاري تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقًا لخطة وزارة الموارد المائية والري، وتتنوع أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها ما بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة، وذلك بعد دراسة كل حالة ترعة على حدة لضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت وتقليل الفاقد من المياه التي يجري هدرها في الشبكة المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تأهيل 60 كيلو مترا بتكلفة 160 مليون جنيه، ولا يزال العمل جاريا في 154 كيلومترا أخرى بتكلفة نحو 370 مليون جنيه، وأضاف بأن هذه الأعمال سوف تكون إضافة لأعمال تبطين وتطهير 190 كيلومتر من ترع ومصارف أسوان من قبل.

وناشد عبد الرؤوف المواطنين والمزارعين بالحفاظ على الترع التي يجرى تبطينها وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات فيه، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية .