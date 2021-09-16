24 سفينة إجمالي حركة التداول في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 24 سفينة، اليوم الخميس، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 8400 طن يوريا و17750 طن فوسفات، و4600 طن مولاس و3200 طن بودرة جبس.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 8725 طن ذرة و772 طن أبلاكاش، و11236 طن قمح و2101 طن خردة، و4700 طن نواتج تقطير.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 99576 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 74412 طنا.