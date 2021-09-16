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التعليم العالي: خفض الحد الأدنى بالجامعات الأهلية لطلاب شهادات المعادلات 5%

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأي كلية عن 55%.

كما أعلن الوزير، بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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