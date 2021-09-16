حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة أوروبية

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26911، مقارنة مع 30597 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.339 مليون حالة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 158 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 201 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 134805 أشخاص.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.