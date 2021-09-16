البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على الدعم الكامل للسعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، وشدد على دعم الشرعية اليمنية.



كما شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولفت إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.

وأدان البيان بشدة الاعتداء على ناقلة النفط في بحر عمان، كما أكد على مواقف المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية.

ونوه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، إلى ضرورة أن تشمل مفاوضات الاتفاق النووي معالجة سلوك إيران.

وفيما يتعلق بالعراق، دعا البيان كافة الأطراف السياسية للعمل من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة عدة ملفات في مقدمتها الأوضاع بأفغانستان.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع، العديد من القضايا في مقدمتها الأوضاع في أفغانستان ولبنان والحرب في اليمن والملف النووي الإيراني، إضافة إلى العلاقة بين دول المجلس الست.