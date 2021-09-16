الخارجية العراقية ترحب بكافة مبادرات مجلس التعاون الخليجي للحوار الاستراتيجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رحبت الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بكافة مبادرات مجلس التعاون الخليجي، للحوار الاستراتيجي.



وأشارت الخارجية العراقية، في بيان لها، إلى أنها ترحب بكافة مبادرات الحوار الاستراتيجية، للتعاون بينها وبين الدول الخليجية.

وأوضحت أنها اتفقت مع سلطنة عمان، على انعقاد اللجنة المشتركة بينهما في شهر مارس/ آذار المقبل لتعزيز العلاقات.

كان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي قد أكد أن الربط الكهربائي مع دول الخليج سيتم إنجازه العام المقبل 2022.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية قال الكاظمي: "الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في عام 2022"، مؤكدا ضرورة عادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيبه من جديد.