ولي عهد ابوظبي: أجريت محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إنه أجرى محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.



وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على موقع تويتر، أن المحادثات تركزت حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، اختتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبوريس جونسون، المباحثات الثنائية بينهما التي جرت في لندن.

وركزت المباحثات بين الجانبين على مجمل التطورات الإقليمية، بجانب آليات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يجريها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بريطانيا، وهي الثانية له خلال 9 أشهر بعد الزيارة التي أجراها 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأجرى خلالها مباحثات مع جونسون.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الخميس إلى لندن، في مستهل زيارة رسمية إلى بريطانيا.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مبنى الحكومة، داونينج ستريت.

وعلى مدار الأشهر الماضية، بحثت الإمارات وبريطانيا سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية على أكثر من مستوى، ما يعكس عمق الروابط بينهما.

وتتوجها الزيارة الرسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرسمية إلى المملكة المتحدة، ما يجعل 2021 عام التعاون والتنسيق بين البلدين على الأصعدة كافة.