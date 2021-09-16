سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي في أسعار المعدن النفيس على خلفية ارتفاع الدولار.



انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب، خلال تعاملات الخميس، ليسجل نحو 508.35 درهم (56.67 دولار)، مقابل 516.91 درهم (57.81 دولار) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال التعاملات المسائية من يوم الخميس، ليسجل نحو 444.82 درهم (49.59 دولار)، مقابل 452.30 درهم (50.58 دولار) أمس.

وهوى سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، الخميس، إلى مستوى 381.27 درهم (42.50 دولار)، مقابل 387.69 درهم (43.36 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، خلال تعاملات الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 296.54 درهم (33.06 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 254.17 درهم (28.34 دولار).

انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب، الخميس، ليصل إلى مستوى 15810 دراهم (1763 دولار)، مقابل 16.076 ألف درهم (1798 دولارا) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وهبط سعر الجنيه الذهب في المغرب (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 3559 درهما (396.71 دولار)، مقابل 3618 درهما (404.66 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة، ومع ارتفاع الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.7% في أغسطس، مقارنة بتوقعات هبوطها بنحو 0.7%، فيما زادت طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات بنحو 332 ألفًا في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.8% أو بمقدار 32 دولارًا عند 1762.80 دولار للأوقية في تمام الساعة 03:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% عند 1763.93 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 2.9% مسجلة 23.12 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.8% عند 942.19 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.8% مسجلاً 2027 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.4% إلى 92.90 نقطة.