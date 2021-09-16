شكرا لقرائتكم اليمن.. نجاة أحد مشايخ مأرب من محاولة اغتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجا أحد مشايخ مأرب، علي بن غريب، من محاولة اغتيال اليوم الخميس بعد انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بطريق العبر نحو مأرب. وقد حصلت "العربية/الحدث" على صور لمركبة الشيخ.

ضبط خلية إرهابية

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن ضبط خلية إرهابية بحوزتها خرائط وإحداثيات وعبوات ناسفة متفجرة، كانت تخطط لزرعها في سوق شعبي لبيع الأغنام بالمدخل الشرقي لمحافظة مأرب.

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وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب، سليم السياغي، أن عناصر الخلية يدارون من قبل الحوثيين المدعومين إيرانياً، وأسند إليهم القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المدنيين في الأسواق الشعبية والطرق العامة وتهديد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بعد أن فشلت كافة محاولات الميليشيات في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق بيان الوزارة.

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية من رويترز)

كما أضاف السياغي أن الأجهزة الأمنية قامت بالرصد الدقيق والمتابعة لتحركات عناصر الخلية، ونجحت في ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية بحق المدنيين.

إلى ذلك أشار إلى أن استمرار ميليشيات الحوثي بهذا السلوك الممنهج في استهداف المدنيين وإرهابهم يكشف عن عقليتها الإجرامية.

هجمات متتالية

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يشن الحوثيون حملات وهجمات عسكرية متتالية من أجل التقدم نحو مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وأميركا، فضلاً عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

نازحون من مأرب (أرشيفية من رويترز)

غير أن الميليشيات التي لم تنجح في تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.