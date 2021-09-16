شكرا لقرائتكم اعتقال 4 في ألمانيا بعد تهديدات بمهاجمة كنيس يهودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤولون أمنيون ألمان، اليوم الخميس، اعتقال 4 أشخاص، بينهم فتى عمره 16 عاماً، يُزعم أنهم كانوا يخططون لمهاجمة كنيس يهودي في مدينة هاغن غرب البلاد، بمتفجرات. وتمت الاعتقالات في يوم الغفران اليهودي.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة تانيا بفيفر في دورتموند القريبة لوكالة أسوشييتد برس، أن "أحد الأشخاص الأربعة مراهق كان يعيش في هاغن".

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إلا أن بفيفر رفضت التعليق على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الإخبارية يقول إن هذا الشاب المراهق سوري الجنسية.

كما أضافت الشرطة أن عمليات الاعتقال اليوم الخميس سبقتها عمليات تفتيش لعدة منازل في هاغن.

تطويق الكنيس

إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" بأن وزير الداخلية في ولاية نوردراين فيستفالن، الولاية التي تقع فيها هاغن، هربرت رويل، أكد أنه كان هناك خطر هجوم. وقال في حديثه إلى ضباط شرطة شباب بمدينة كولونيا: "على الأرجح منع زملاؤكم" هجوماً.

يذكر أن الشرطة كانت طوقت بعد ظهر أمس الأربعاء كنيسا يهوديا في هاغن بعد تلقي معلومات عن هجوم محتمل. وقام العشرات من ضباط الشرطة بتأمين الكنيس ليلاً، وبقوا في الموقع حتى صباح اليوم الخميس.

الشرطة الألمانية تؤمن المنطقة أمام الكنيس اليهودي في هاغن يوم 16 سبتمبر (فرانس برس)

تأتي هذه القضية بعد قرابة عامين من هجوم استهدف كنيساً في مدينة هاله شرق ألمانيا أيضاً في يوم الغفران اليهودي. وحاول المشتبه به وهو يميني متطرف، الدخول إلى الكنيس لإطلاق النار على من فيه، لكنه لم ينجح في ذلك، غير أنه قتل شخصين في الشارع وفي مطعم قبل أن يتم توقيفه.