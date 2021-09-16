شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يعلن توفير لقاح كورونا لأهالى دار السلام بمركز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التى أطلقها رئيس الوزراء لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا، أعلن النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عن توفير اللقاح بمركز شباب دار السلام، بداية من اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وبدون الحاجة إلى تسجيل لمن لم يحصل على الجرعة الأولى مسبقا.

ودعا "مطر" أهالى دار السلام إلى سرعة التوجه إلى المركز والحصول على اللقاح، خصوصًا مع تأكيد كل الجهات الصحية المعنية، داخل وخارج مصر، على أهمية اللقاح وفاعليته ومأمونيته، مضيفًا أن اللقاح أصبح هو سبيلنا الوحيد للتغلب على الآثار الصحية لفيروس كورونا، وبالتالي التغلب أيضًا على الآثار الاقتصادية.



