رأس مهشمة وجسد ممزق.. خلافات الدم تنهي حياة سيدة على يد زوجها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تطارد مأموريات من مباحث الهرم المتهم بقتل زوجته مهشمة الرأس وممزقة الجسد بعد فراره من مسرح الجريمة تاركا جثة زوجته غارقة في دمائها.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بمقتل ربة منزل.

تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الهرم توصلت إلى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وأن خلافات زوجية متكررة انتهت بمقتل الزوجة.

المعاينة التي أجراها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، أشارت إلى أن المتهم هشم رأس زوجته وسدد لها ٤ طعنات فأرداها قتيلة وفر هاربا.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.