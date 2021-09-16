تمويل 1989 مشروعًا بقيمة 311 مليون جنيه في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنفيذ ١٩٨٩ مشروعًا ضمن المشروع القومي للتنمية المحلية و البشرية والمجتمعية "مشروعك"، بقيمة قدرها ٣١١ مليون جنيه، حتى نهاية أغسطس.

وأضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه جرى توفير ٥١٠٠ فرصة عمل تحت مظلة المشروع، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذلك تبني وطرح المبادرات.

كما أكدت أن المحافظة تسعى إلى تحقيق المزيد في إطار هذا البرنامج،لفتح مجالات جديدة أمام الشباب ومحاربة شبح البطالة.