وزيرة الجيوش الفرنسية: "أمير داعش" في الصحراء الذي تمّ القضاء عليه من العناصر الخطيرة وتسبّب في مقتل نحو 3 آلاف شخص

اسماعيل عبد الحي - أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورونس بارلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021, أن تنظيم " داعش" في منطقة الساحل مسؤول عن مقتل نحو 3 آلاف شخص هناك منذ عام 2013

وشددت الوزيرة على أن الجهود ستتواصل لدعم جيوش دول الساحل لمواجهة الإرهاب واضعاف تنظيم "داعش"

وافادت بأن قتل زعيم داعش الارهابي عدنان أبو وليد الصحراوي في منطقة الساحل تمّ في غارة جوية

وأشارت الى أنه أصدر عديد الأوامر لتنفيذ عديد العمليات الاجرامية وأنه من العناصر الخطيرة لتميّزه بالعنف

وتابعت "من المؤكد أن مقتل أمير "داعش" في الساحل والاطاحة بالقيادة ستجعل من التنظيم هناك يواجه مشاكل باعتبار وان استبداله بـ"أمير" آخر له نفس التوجهات ليس بالأمر السهل"