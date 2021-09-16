فلسطين / الكشف عن آخر التطوّرات الصحيّة للأسير زكريا الزبيدي

اسماعيل عبد الحي - كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين أن المحامي فيلدمان تمكن ظهر اليوم الأربعاء، من زيارة الأسير زكريا الزبيدي بمعتقل "الجلمة"، لافتة إلى تفاصيل جديدة حول حالته.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد زيارة فيلدمان تبين أن "الأسير الزبيدي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية إعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفك وكسرين في الأضلاع"، لافتة إلى أنه "تم نقل الزبيدي إلى أحد المشافي الإسرائيلية وأعطي المسكنات فقط بعد الإعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل".

من جانبه، أفاد فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي "أن الأسير لم يشارك في أعمال الحفر، وإنضم إلى غرفة الأسرى الستة قبل يوم واحد من خروجهم من النفق الذي إستغرق حفره قرابة العام".

كما نقل المحامي عن الزبيدي قوله "إنهم وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها لم يطلبوا المساعدة من أحد، حرصا على أهلنا بالداخل المحتل من أي تبعات أو عقوبات إسرائيلية بحقهم، ولم يشربوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيره".

وأعربت الهيئة عن تحذيرها من "مغبة مواصلة عزل الأسرى الأربعة بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية بعيدا عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيلية من قبل المحققين والسجانين".

RT