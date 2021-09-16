14 مذكرة تفاهم توقعها اللجنة العليا المصرية الليبية

أسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة، للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و 6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إنه في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم، تضمنت مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، ووزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعها من الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووقعها من الجانب الليبي عبدالفتاح صالح الخوجة، وزير الخدمة المدنية.



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