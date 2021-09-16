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مقتل مسؤولة بانفجار سيارة في أوكرانيا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:07
انفجار سيارة في أوكرانيا
عربي ودولي

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لقيت متحدثة باسم هيئة حكومية محلية في أوكرانيا ومرافق لها حتفهما جراء انفجار سيارة وقع، اليوم الخميس، في مدينة «دنيبرو» جنوب شرقي البلاد.
وأعلنت دائرة الطوارئ الحكومية في منطقة «دنيبروبتروفسك» اليوم أن المسؤولة الإعلامية داريا هريتشيفا، البالغة من العمر 35 عاما، قتلت في الانفجار.
وبحسب التقارير، فإن الضحية الثانية كان خبيراً في إبطال الألغام.
ولم يتأكد على الفور سبب الانفجار. وبدأت وكالة الاستخبارات الداخلية الأوكرانية والشرطة تحقيقات للاشتباه في صلة الانفجار بالإرهاب.

المصدر: د ب أ

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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