الحلبوسي: نعول كثيراً على زيارة شيخ الأزهر إلى العراق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في القاهرة مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في زيارة وصفها الحلبوسي بأنها “تاريخية”.

وخلال اللقاء قال الحلبوسي أن بلاده تعول كثيرا على زيارة شيخ الأزهر للعراق، مضيفاً أن “مشاكل المنطقة تحتاج إلى إرساء ثقافة الحوار وتوحيد الشعوب وإعلاء القيم الدينية ليسود التسامح والإخاء وتستقر الأوطان، وهناك خطوات جادة اليوم في العراق لضمان أمنه واستقراره”.

وأضاف، أن “العراق يعول كثيرا على زيارة شيخ الأزهر للعراق، وستكون زيارة تاريخية لدعم العلاقات الأخوية بين القاهرة وبغداد”.

من جهته أكد شيخ الأزهر تطلعه لزيارة العراق قائلا: “أتوق لرؤية بلد ومدن لطالما تعلقت بفكر شيوخها وعلمائها وجهودهم في خدمة العلم والدعوة. أهتم بتوسيع برنامج زيارتي للعراق بحيث يشمل اللقاء مع مختلف طوائف الشعب العراقي ومعالم العراق التاريخية”.

وأضاف، أن “وحدة الأمة وتلاحمها مقصد من مقاصد الإسلام، وليس أمامنا إلا هذا الطريق من أجل الأمن والاستقرار والرخاء”.